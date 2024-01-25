WSJ: Врачи в США призвали переименовать рак простаты из-за страха и рисков

В Соединенных Штатах медицинские эксперты призвали работающих с онкологическими заболеваниями врачей отказаться от формулировки рак простаты, если речь идёт о злокачественной опухоли предстательной железы.
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