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ФедералПресс

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В ЛНР откроют отделение Союза театральных деятелей

В ЛНР откроют отделение Союза театральных деятелей

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. В синем зале Союза театральных деятелей РФ прошел очередной секретариат под председательством Владимира Машкова, где утвердили решение о государственной регистрации отделения СТД РФ в ЛНР.

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