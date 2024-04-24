В ЛНР откроют отделение Союза театральных деятелей

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. В синем зале Союза театральных деятелей РФ прошел очередной секретариат под председательством Владимира Машкова, где утвердили решение о государственной регистрации отделения СТД РФ в ЛНР.
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