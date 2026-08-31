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Народный фронт передал медикам машины и оборудование для эвакуации раненых

Народный фронт передал медикам машины и оборудование для эвакуации раненых

Народный фронт Народный фронт в рамках сбора "Военным медикам" передал врачам, работающим в зоне спецоперации, автомобили и оборудование для эвакуации раненых.

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