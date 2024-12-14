Художественное образование будет интегрировано в систему общего образования. В Кодекс об образовании введены три новых понятия: художественное образование, специальное художественное образование и дополнительное художественное образование.
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