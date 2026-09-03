В Белгородской области при атаках со стороны Украины погиб один мирный житель и четверо ранены. Был нанесён удар с помощью беспилотника по автобусу и грузовику, сообщили в оперативном штабе региона.
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