Новая Погребняк: как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера

Блогер Мария Погребняк-Головинская вновь привлекла внимание своей аудитории, продемонстрировав новое лицо спустя две недели после пластической операции, проведенной у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.
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