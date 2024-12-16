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Новая Погребняк: как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера

Новая Погребняк: как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера

Блогер Мария Погребняк-Головинская вновь привлекла внимание своей аудитории, продемонстрировав новое лицо спустя две недели после пластической операции, проведенной у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

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