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Глава Тывы Владислав Ховалыг посетил строящийся дом культуры в селе Сайлыг

Глава Тывы Владислав Ховалыг посетил строящийся дом культуры в селе Сайлыг

Социальный объект возводят в рамках губернаторского проекта "Сорунза".4 сентября. /MEDIA TALK/. Социальный объект возводят в рамках губернаторского проекта "Сорунза".

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