Зеленский заявил, что Бог стал союзником Киева

По его словам, у Всевышнего на плече — «шеврон с украинским флагом». Бог стал «союзником» Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте лидера страны.
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