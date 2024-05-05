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Зеленский заявил, что Бог стал союзником Киева

Зеленский заявил, что Бог стал союзником Киева

По его словам, у Всевышнего на плече — «шеврон с украинским флагом». Бог стал «союзником» Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте лидера страны.

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Комментарии
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Eduard
Бог не с участниками переворота и не с взяточником Зеленским,который обещал украинцам одно,а делает ровно наоборот(за деньги естественно)!
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13 час.
Eduard
Уже Бога в свои аферы пристегнул!
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13 час.

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