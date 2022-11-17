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Введена в строй подводная лодка Б-588 «Уфа»

Введена в строй подводная лодка Б-588 «Уфа»

16 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» - ОСК) состоялась торжественная .

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