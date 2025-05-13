Предложение Путина о переговорах с Украиной на пороге победы назвали щедрым

Шоко: РФ стоит на пороге победы, и призыв к прямым переговорам выглядит щедрым Предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной выглядят щедрым жестом в то время, когда страна стоит на пороге военной победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии