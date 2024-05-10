10 Минут и полноценный завтрак готов! Изумительные драники с картошкой.

Сегодня мы приготовим нежнейшие драники с картошкой с сметано-чесночным соусом. Давайте начинать! Ингредиенты: Картофель средний 7-8шт Лук 1шт Сыр 100гр Яйца 1-2 шт Соль, перец, зелень по вкусу Для сметанно-чесночного соуса: Сметана 5-6 ст.
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