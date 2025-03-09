У мужчины отобрали деньги в кафе в Красносельском районе Петербурга ночью 8 марта. Злоумышленник вооружился шариковой ручкой.
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У мужчины отобрали деньги в кафе в Красносельском районе Петербурга ночью 8 марта. Злоумышленник вооружился шариковой ручкой.