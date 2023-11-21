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Мировое обозрение

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Сооснователь Cruise Дэниел Кан покинул компанию вслед за генеральным директором

Сооснователь Cruise Дэниел Кан покинул компанию вслед за генеральным директором

Осень этого года оказалась богатой на потрясения для американских компаний технологического сектора. В отличие от кризиса OpenAI, который в публичной плоскости развивался стремительно, проблемы компании Cruise назревали с начала октября, когда власти Калифорнии отозвали у неё лицензию на коммерческие перевозки пассажиров на беспилотных такси после ДТП с пешеходом.

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