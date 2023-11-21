Сооснователь Cruise Дэниел Кан покинул компанию вслед за генеральным директором

Осень этого года оказалась богатой на потрясения для американских компаний технологического сектора. В отличие от кризиса OpenAI, который в публичной плоскости развивался стремительно, проблемы компании Cruise назревали с начала октября, когда власти Калифорнии отозвали у неё лицензию на коммерческие перевозки пассажиров на беспилотных такси после ДТП с пешеходом.