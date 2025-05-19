Тишина в бассейне, гром в истории: великие победы российских и советских пловцов

Плавание — не самый шумный вид спорта. Здесь нет финтов, ударов в девятку или драматичных буллитов. Но именно в бассейне, где всё решают доли секунды и выверенные до автоматизма движения, рождаются победы, которые потом помнят десятилетиями.
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