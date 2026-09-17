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ИА Регнум

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ВС РФ поразили два судна с грузами ВСУ в порту и на море в Одесской области

Вооруженные силы России поразили два судна с грузами украинской армии в порту и в Чёрном море в Одесской области.

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