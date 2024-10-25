Ярушин: Киркорову стоит самому разбираться в обвинениях в пропаганде ЛГБТ*

Актер и телеведущий Станислав Ярушин в беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии «Жара Media Awards 2024» в «Live Арене» прокомментировал утверждения православных активистов, которые обвинили певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ* среди детей.
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