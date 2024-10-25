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Ярушин: Киркорову стоит самому разбираться в обвинениях в пропаганде ЛГБТ*

Ярушин: Киркорову стоит самому разбираться в обвинениях в пропаганде ЛГБТ*

Актер и телеведущий Станислав Ярушин в беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии «Жара Media Awards 2024» в «Live Арене» прокомментировал утверждения православных активистов, которые обвинили певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ* среди детей.

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Комментарии
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Галина Друзина
Он считает, что ему всё дозволило, что у него есть вверхах покровители, а на самом то деле он просто чмо, обыкновенное чмо.
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15 час.

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