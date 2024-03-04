Российская нефть больше не продается со скидкой, поскольку никто не соблюдает западные санкции

За два года, прошедшие с начала украинского конфликта, стало очевидно, что западные санкции были всего лишь театральным рекламным ходом, поскольку альтернатива — а именно, строгое их соблюдение, привела бы к резкому росту цен на нефть, что для администрации Байдена неприемлемо, поскольку рост цен на бензин грозил бы проигрышем на ноябрьских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии