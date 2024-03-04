За два года, прошедшие с начала украинского конфликта, стало очевидно, что западные санкции были всего лишь театральным рекламным ходом, поскольку альтернатива — а именно, строгое их соблюдение, привела бы к резкому росту цен на нефть, что для администрации Байдена неприемлемо, поскольку рост цен на бензин грозил бы проигрышем на ноябрьских выборах.