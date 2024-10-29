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Царьград

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Ковровскую школьницу наградили за отвагу на пожаре

Ковровскую школьницу наградили за отвагу на пожаре

Ученице 6 класса ковровской школы №21 вручили медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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