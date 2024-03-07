ИИ в среднем креативнее человека. Проведено новое исследование

ИИ превосходит людей в дивергентном мышленииВ исследовании, проведенном в Университете Арканзаса, искусственный интеллект, в частности ChatGPT-4 от OpenAI, продемонстрировал возможности, позволяющие ему заниматься тем, что можно назвать «творческим мышлением».