Штаты ищут виновных в гибели батискафа: За дело взялась Береговая охрана

Береговая охрана Штатов приступила к расследованию гибели батискафа "Титан".Спустя почти две недели после исчезновения батискафа "Титан", с пятью богачами отправившегося к месту упокоения легендарного "Титаника", начато официальное расследование.
Береговая охрана Штатов приступила к расследованию гибели батискафа "Титан".Спустя почти две недели после исчезновения батискафа "Титан", с пятью богачами отправившегося к месту упокоения легендарного "Титаника", начато официальное расследование.
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