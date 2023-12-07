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Эксперт поделилась советами по подготовке к сдаче онлайн-сессии

Эксперт поделилась советами по подготовке к сдаче онлайн-сессии

Руководитель направления «Высшего образования» школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина в беседе с «Известиями» рассказала об особенностях сдачи сессии в онлайн-режиме, а также поделилась советами, как к ней подготовиться.

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