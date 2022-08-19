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Арбузы - дешевые и дорогие, местные и иностранные: где продаются в Уссурийске

Арбузы - дешевые и дорогие, местные и иностранные: где продаются в Уссурийске

Наступил, пожалуй, самый сладкий период года — время сборов урожая арбуза. Где найти вкусные местные, иностранные, дешевые и дорогие — смотрите в подборке ИА UssurMedia.

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