Основатель Facebook намекнул, что от цензуры страдает не только Telegram Павла Дурова

Глава американской корпорации Meta (деятельность корпорации решением Тверского суда Москвы признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на неё давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.
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