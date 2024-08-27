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Основатель Facebook намекнул, что от цензуры страдает не только Telegram Павла Дурова

Основатель Facebook намекнул, что от цензуры страдает не только Telegram Павла Дурова

Глава американской корпорации Meta (деятельность корпорации решением Тверского суда Москвы признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на неё давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.

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