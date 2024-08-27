Основатель Facebook намекнул, что от цензуры страдает не только Telegram Павла Дурова

Глава американской корпорации Meta (деятельность корпорации решением Тверского суда Москвы признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на неё давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.