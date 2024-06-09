Volvo перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Компания Volvo начала переносить производство своих электромобилей из Китая в Бельгию. Причиной принятия такого решения стала вероятность того, что Евросоюз продолжит бороться с импортом, субсидируемым Пекином, пишет The Sunday Times.
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