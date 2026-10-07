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Проба 2

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20+ историй про имена и фамилии, от которых серые будни становятся чуть добрее

20+ историй про имена и фамилии, от которых серые будни становятся чуть добрее

Говорящие фамилии, придуманные за минуту до регистрации имена и настолько курьезные сочетания обоих, что задумываешься: «а не псевдоним ли?» — чего только не услышишь при первом знакомстве.

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