20+ историй про имена и фамилии, от которых серые будни становятся чуть добрее

Говорящие фамилии, придуманные за минуту до регистрации имена и настолько курьезные сочетания обоих, что задумываешься: «а не псевдоним ли?» — чего только не услышишь при первом знакомстве.
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