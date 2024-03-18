Путин: России придется создать на Украине санитарный пояс, который станет непреодолимым для ВСУ

В него войдут территории, которые на данный момент находятся под контролем Киева.Русской армии вероятнее всего придется создавать на украинских территориях некую «санитарную» территорию, которая бы обеспечивала недосягаемость границ России для оружия ВСУ.
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