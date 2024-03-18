Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Вот и Европа такая же, как эта Бриджит, вся насквозь фальшивая.Она - совсем не Б...
  • Валерий Светлый
    УШЕЛ ШИРВИНДТ ШУРА... Печально страшный грустный день, От нас ушел сегодня Шура!... Всех, кто любил, накрыла тень, Уш...Последняя воля Ал...
  • Валерий Светлый
    но ведь пропал вовремяТелеведущий Урган...

Путин: России придется создать на Украине санитарный пояс, который станет непреодолимым для ВСУ

Путин: России придется создать на Украине санитарный пояс, который станет непреодолимым для ВСУ

В него войдут территории, которые на данный момент находятся под контролем Киева.Русской армии вероятнее всего придется создавать на украинских территориях некую «санитарную» территорию, которая бы обеспечивала недосягаемость границ России для оружия ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх