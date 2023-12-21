Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начнут 23 декабря

ТАСС/Сергей Фадеичев Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы начнут с 23 декабря, сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
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