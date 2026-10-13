Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Европа хочет переродиться. Получится ли у Украины стать европейской

Европа хочет переродиться. Получится ли у Украины стать европейской

Те из читателей, кто хотя бы изредка общается с европейцами, я имею в виду нормальных, мыслящих европейцев, а не антироссийские плакаты в человеческом облике, наверняка заметили тот факт, что любые разговоры о взаимоотношениях Европы и России ведутся по одному алгоритму.

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