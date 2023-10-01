Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» обязательна для части пользователей

Пользователи "Госуслуг" с сегодняшнего дня могут зайти на портал, если подключили двухфакторную аутентификацию, так как с 1 октября вступили в силу изменения в постановление кабмина об Единой системе идентификации и аутентификации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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