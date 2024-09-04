Капитализация Nvidia сократилась почти на $300 млрд из-за новостей об антимонопо...

Капитализация Nvidia сократилась почти на $300 млрд из-за новостей об антимонопольном расследованииИнтерес Министерства юстиции США к деятельности Nvidia на рынке систем искусственного интеллекта возник не вчера, но именно на этой неделе агентство Bloomberg сообщило о переходе органов следствия к получению официальных свидетельских показаний.
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