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Арнольд Шварценеггер отметил 79-летие тренировкой

Арнольд Шварценеггер отпраздновал 79-й день рождения, поделившись фотографиями с тренировки. На снимках актёр и семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» занимается с весами на открытом воздухе, демонстрируя отличную физическую форму.

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