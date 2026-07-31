Арнольд Шварценеггер отметил 79-летие тренировкой

Арнольд Шварценеггер отпраздновал 79-й день рождения, поделившись фотографиями с тренировки. На снимках актёр и семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» занимается с весами на открытом воздухе, демонстрируя отличную физическую форму.