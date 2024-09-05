Посольство Азербайджана предложило открыть «Сад дружбы народов» в Мангистау

Сегодня, 5 сентября, аким области Нурдаулет Килыбай встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Казахстане Агаларом Атамоглановым, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
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