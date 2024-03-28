Ветераны спецслужб Армении признали, что без помощи России страна не защитит границу с Турцией

Союз офицеров запаса СНБ подготовил заявление, в котором анализируются последствия вывода русских пограничников из Армении27 марта председатель армянского парламента сообщил, что русские пограничники будут выведены из аэропорта "Звартноц" к 1 августа.
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