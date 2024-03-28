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Царьград

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Ветераны спецслужб Армении признали, что без помощи России страна не защитит границу с Турцией

Ветераны спецслужб Армении признали, что без помощи России страна не защитит границу с Турцией

Союз офицеров запаса СНБ подготовил заявление, в котором анализируются последствия вывода русских пограничников из Армении27 марта председатель армянского парламента сообщил, что русские пограничники будут выведены из аэропорта "Звартноц" к 1 августа.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Гражданский и национальный долг всех армян - все на защиту границы с Турцией - съезжайтесь на свою родину. Или опять хотите, что бы русские ребята вас говнюков защищали? Нет!!!!
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19 час.

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