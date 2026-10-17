В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в Кривом Роге металлургический комбинат. «В городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат — крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины, обеспечивающее металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс», — говорится в сводке ведомства.
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