Служба соцобеспечения США: тысячи мальчиков названы Иванами

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают имя Иван. Согласно данным службы социального обеспечения, в 2025 году было зарегистрировано 2240 таких имён, что позволило ему войти в топ-200 популярных.
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