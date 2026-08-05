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Царьград

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Служба соцобеспечения США: тысячи мальчиков названы Иванами

Служба соцобеспечения США: тысячи мальчиков названы Иванами

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают имя Иван. Согласно данным службы социального обеспечения, в 2025 году было зарегистрировано 2240 таких имён, что позволило ему войти в топ-200 популярных.

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много слоффф
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