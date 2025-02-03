Панама выходит из инициативы «Один пояс — один путь»

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что его страна решила выйти из инициативы «Один пояс — один путь» https://listaj.
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