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СМИ: Всё будет всерьёз и предрекаемое Путиным начнёт сбываться уже после освобождения Одессы и Харькова

СМИ: Всё будет всерьёз и предрекаемое Путиным начнёт сбываться уже после освобождения Одессы и Харькова

Обозреватели «Свободная пресса» объяснили, почему киевский режим совершают огромную ошибку, отказываясь проводить переговоры по урегулированию украинского кризиса на российских условиях.

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