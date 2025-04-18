Черноморская скорпена или морской ёрш

Сегодня я хочу рассказать вам о самой страшной и интересной рыбе Черного моря — о скорпене. Черноморская скорпена (Scorpaena porcus) — вид лучепёрых рыб семейства скорпеновых, от которого и произошло название всего семейства.
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