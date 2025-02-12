Intel раскритиковала AMD и Nvidia в своем последнем отчете по безопасности продукции

В своем последнем отчете о безопасности продукции компания Intel бросила тень на двух своих крупнейших конкурентов, заявив, что у AMD в четыре раза больше уязвимостей в прошивке, а у Nvidia на 80% больше проблем с безопасностью GPU.
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