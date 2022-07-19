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«Тур де Франс». 16-й этап. Пелотон проедет по среднегорному маршруту с набором высоты 2800 м и двумя вершинами первой категории

19 июля пройдет 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют среднегорный маршрут с набором высоты 2800 м и двумя вершинами первой категории.

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