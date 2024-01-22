Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» победить «Каролину»

«Миннесота» одержала вторую победу кряду, Кирилл Капризов стал героем встречи. В ночь на 22 января в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейн» принимала «Миннесоту Уайлд».
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