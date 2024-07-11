На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные вещества - минорные актиниды

В России на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 впервые начали «сжигать» самые опасные радиоактивные вещества, остающиеся после переработки отработавшего ядерного топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна «Росэнергоатом».