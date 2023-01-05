Ле Таллек покинет «Торпедо». Защитник не поедет на 1-й сбор черно-белых

Защитник Дамьен Ле Таллек покинет «Торпедо». Москвичи не рассчитывают на 32-летнего француза с российским паспортом, он будет искать себе новую команду, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
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