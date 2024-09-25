Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 16,5% с начала 2025 года

С начала 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, он увеличится более чем на 16,5%, передает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.
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