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Базы отдыха под Новороссийском эвакуируют ввиду лесного пожара

Базы отдыха под Новороссийском эвакуируют ввиду лесного пожара

Региональное правительство Новороссийска обратилось к туристам и местным с просьбой временно отказаться от поездок по направлению Сухой щели в хуторе Дюрсо, так как это усложнит движение для экстренных служб.

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