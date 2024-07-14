Базы отдыха под Новороссийском эвакуируют ввиду лесного пожара

Региональное правительство Новороссийска обратилось к туристам и местным с просьбой временно отказаться от поездок по направлению Сухой щели в хуторе Дюрсо, так как это усложнит движение для экстренных служб.
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