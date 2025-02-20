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Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим … .

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