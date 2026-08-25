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Тренер «Зенита» Оливейра о Мостовом: «Не слышал от него недовольства игровым временем. Рассчитываем на Андрея. Он профессионал, у тренеров нет претензий»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра высказался по поводу игрового времени вингера Андрея Мостового.

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