Свыше 500 военнослужащих ВВО выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

Свыше 500 военнослужащих ВВО выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

Особое внимание при проведении занятия уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту, которые впервые отрабатывали стрельбу в дневных и ночных условиях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх