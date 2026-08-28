Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне без похода в салон. Сервис Starlink Mobile запущен в Коста-Рике

Вместе с оператором Liberty Starlink совместно с оператором Liberty запустила в Коста-Рике сервис Starlink Mobile, позволяющий обычным смартфонам подключаться к спутникам без наземных базовых станций.
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