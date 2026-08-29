В Минтрансе назвали главное условие для запуска беспилотных автобусов в России

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Пассажирские перевозки на беспилотных автобусах в России начнутся не раньше, чем будет сформирована новая правовая база и система докажет безаварийную работу в любых погодных и дорожных условиях.
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